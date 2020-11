Mancata manutenzione viadotti A25, indagati vertici di Strada dei Parchi

Omessa manutenzione di alcuni viadotti dell’autostrada A25 – quelli denominati “Popoli”, “Bussi”, “Gole di Popoli” e “Svincolo di Bussi” – che avrebbe messo "in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti autostradali".

Per questi motivi i vertici di Strada dei Parchi Spa, tra cui il presidente del Cda, Lelio Scopa, e l’amministratore delegato, Cesare Ramadori, sono indagati nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Pescara.

In totale gli indagati sono sette, a vario titolo, in concorso tra loro, per inadempimento di contratti di pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti.

"Apprendiamo che anche la Procura di Pescara, dopo quella dell’Aquila, ha concluso le indagini, condotte in questo caso dai Carabinieri-Forestali e avviate a seguito del nostro esposto del settembre 2018, sullo stato di manutenzione delle autostrade A24 e A25. Anche in questo caso le ipotesi di reato sono gravissime", il commento di Forum H2O, SOA e Nuovo Senso Civico. "Due anni fa avevamo svolto numerosi sopralluoghi al di sotto dei viadotti di A24 e A25 presi a campione e avevamo realizzato un’accurata analisi dei dati economici su investimenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, da cui emergevano gravissime criticità, molte delle quali inequivocabili", l'affondo degli ambientalisti.

E stiamo parlando di un’autostrada costosissima per gli utenti.

"Pile dei viadotti e impalcati con ferri scoperti e cemento che si sbriciolava sotto alle nostre dita, con animali domestici e selvatici, da orsi a vacche, che entrano periodicamente sull’autostrada con gravissimi rischi per l’incolumità degli automobilisti; per questo presentammo un corposo dossier a 9 procure tra Abruzzo e Lazio, con tanto di immagini drammatiche".

Ovviamente il percorso penale di questa inchiesta farà il suo corso per valutare le eventuali responsabilità: restano i fatti e le problematiche enormi, "sottaciute da troppi soggetti, pubblici e privati" l'affondo di Forum H2O, SOA e Nuovo Senso Civico. "Purtroppo dobbiamo constatare che permane una diffusa mancanza di trasparenza attorno a infrastrutture fondamentali per la vita dei cittadini. I dati sulla gestione dovrebbero essere resi pubblici proattivamente dal Ministero perché i cittadini hanno il diritto di sapere se e come sono spesi i soldi su infrastrutture pubbliche date in concessione ai privati che ci lucrano".