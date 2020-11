Coronavirus: raccolta rifiuti cittadini positivi, Asm attiva linea telefonica e casella posta elettronica dedicati

Asm ha attivato un numero telefonico e una casella di posta elettronica dedicati esclusivamente alla raccolta dei rifiuti dei cittadini positivi al coronavirus: 0862 4459219, da contattare in orario di ufficio, oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. sono i riferimenti che dovranno essere contattati dalle persone costrette a isolamento domiciliare a causa del contagio.

“Il recupero sarà effettuato dal personale davanti l’uscio, sia che si tratti un condominio che di un’abitazione singola: nessuno dovrà uscire di casa per conferire nei contenitori condominiali. - spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il presidente di Asm, Lanfranco Massimi – I rifiuti dovranno essere conferiti, senza differenziazione, in un duplice o triplice sacco nero chiuso con molta attenzione con un nastro, o dei lacci, che saranno forniti dall’azienda stessa”.

“Il ritiro sarà effettuato dagli operatori che, per l’occasione, usufruiranno di locali appositi e non entreranno in contatto con i colleghi mentre i rifiuti, trascorso il termine di nove giorni di ‘quarantena’, saranno smaltiti come indifferenziato”.

“Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto a quello già attivo e che già si svolge sulla scorta dei dati forniti dalla Asl, che dovrà continuare a segnalare le positività. In questo modo, però, vogliamo fornire un contributo in questo momento di grande stress per le strutture sanitarie. Chiediamo a tutti coloro che fossero interessati di contattare il numero telefonico o scrivano una mail in modo da poter organizzare il servizio, valido anche per i comuni convenzionati con Asm, e, soprattutto, di rispettare scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite” concludono Biondi e Massimi.