Provincia L'Aquila, stanziati 500mila euro per lavori strade

Il consiglio provinciale dell'Aquila ha stabilito di utilizzare l'avanzo di amministrazione, circa 500mila euro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale "che necessita di interventi urgenti, non più differibili".

Questa variazione consentirà di avviare nuovi cantieri e investimenti sul sistema viario provinciale.

A tal proposito, il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, ha ricordato l'impegno finanziario dell'Ente e di questo governo negli ultimi anni, "con un apporto considerevole di stanziamenti per diversi milioni di euro e cantieri aperti su tutte le strade di competenza, recuperando gran parte delle mancanze accumulate negli anni precedenti, per restituire agli utenti arterie percorribili in piena sicurezza. L'assemblea provinciale ha anche approvato all'unanimità alcuni debiti fuori bilancio, deliberando poi sul terzo punto all'ordine del giorno, che prevedeva la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, inerente le spese di funzionamento dei servizi tra cui risorse umane, informatica e tributi