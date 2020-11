Asl 1, stamane parla il manager Testa in conferenza stampa. Ieri, visita al San Salvatore di Marsilio: "Attivati 138 posti letto covid". Ma si utilizzerà anche la Chiesa. Aggiudicati lavori per adeguamento laboratori

Roberto Testa ha deciso di parlare: il manager della Asl 1, finito al centro delle polemiche, in queste ore, per le pesanti criticità che si riscontrano negli ospedali della provincia, stamane terrà una conferenza stampa; è una notizia considerato che, fino ad ora, i vertici dell'azienda sono rimasti, di fatto, in silenzio.

E in sostegno di Testa è arrivato anche il governatore Marco Marsilio, che l'ha nominato: ieri, il presidente della Giunta ha visitato l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, centro hub per l'emergenza covid.

Sottolineando che, in questi mesi di pandemia, è stata riattivata la struttura G8 (costruita dopo il terremoto del 2009 proprio in occasione del vertice internazionale) e aperto il cosiddetto Delta 7, Marsilio ha inteso chiarire che nel presidio ospedaliero, al momento, "sono attivi 12 posti letto di terapia intensiva e 27 di pneumologia covid nel G8; 23 posti letto nel reparto di Malattie Infettive, 46 nella Medicina Covid e 10 nella così detta zona grigia nel Delta 7), per complessivi 138 posti letto".

Col reclutamento di ulteriore personale, "potranno essere attivati ulteriori 40 posti di Medicina Covid nel Delta 7".

Marsilio ha sorvolato, però, sulla decisione della Asl di utilizzare la chiesa adiacente al Pronto soccorso per allestire una quindicina di posti in più; d'altra parte, l'utilizzo del luogo sacro è previsto nel piano che scatta per le maxi emergenze.

Il governatore ha invece spiegato che, nell’ambito degli investimenti della cosiddetta 'Rete Covid', è in corso di completamento la progettazione delle opere murarie e impiantistiche nell'intera superficie del reparto di Terapia intensiva per la distribuzione degli spazi e il percorso differenziato nell'area dell'attuale terapia intensiva polivalente. E' in corso, inoltre, il completamento della progettazione anche per ciò che attiene la riconversione di 15 posti letto nell'unità operativa complessa di Malattie infettive nell'area pre-esistente del presidio ospedaliero.

Al Pronto soccorso sono in esecuzione, invece, i lavori del primo lotto per la riorganizzazione del layout e per i percorsi dedicati.

Sono tre le postazioni di drive-in attivate: a Collemaggio, attiva dal lunedì al sabato, nel reparto di Malattie infettive del Salvatore, attiva dal lunedì al sabato, a Paganica, attiva 3 giorni a settimana; c'è poi la possibilità di fare tamponi domiciliari con le USCA e con il 118, con una potenzialità media di 800 tamponi al giorno. A tale attività, si aggiungono ulteriori 2 drive through attivati con l’Arma dei Carabinieri, a Bazzano e Preturo.

E a proposito del laboratorio dell'ospedale San Salvatore, con deliberazione del Direttore generale datata 11 novembre, ha deliberato l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento di locali ed impianti per analisi microbiologiche (livello di biosicurezza 3) per un importo di poco più di 151mila euro; un intervento che si chiedeva da tempo.

Un procedimento lunghissimo e che arriva fuori tempo massimo, considerata la seconda ondata che ha investito il territorio.

E' dal mese di marzo che si è iniziato a lavorare all'individuazione delle possibili soluzioni progettuali; alla fine di aprile si è deciso di optare per l'adeguamento dei locali e degli impianti già esistenti all’interno dell’unità operativa complessa di Medicina del Laboratorio del San Salvatore. Dunque, il 4 maggio il manager Testa ha dato esecutività alla nomina di un responsabile unico del procedimento e alla determinazione a contrarre l’affidamento per la progettazione esecutiva; a metà giugno si è arrivati a redarre il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo che è stato finalmente approvato il 6 agosto. Da allora sono passati altri tre mesi per giungere, infine, all'aggiudicazione dei lavori, a seguito di gara con procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta più conveniente.

A quanto si apprende, ci vorranno almeno 70 giorni per concludere i lavori.