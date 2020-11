Coronavirus Abruzzo, i dati del 14 novembre: 939 nuovi casi e 10 decessi

Sono 939 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore: 374 fanno rifermento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 168 a Chieti, 115 a Pescara e 238 a Teramo. 44 sono i positivi provenienti da fuori regione o con residenza in fase di verifica.

I tamponi processati sono stati 5183: significa che il tasso di positivià riscontrato si attesta al 18.1%. Tra i positivi c'è anche un bambino di 4 mesi.

I nuovi decessi sono 10, mentre i dimessi/guariti 2015, che portano il totale, dall'inizio della pandemia, a 5420.

Gli attualmente positivi sono 12.622 (+714): 604 i ricoverati negli ospedali abruzzesi, di cui 59 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare 12.018.