Coronavirus, i dati nazionali del 14 novembre: 37.255 nuovi casi su 227.695 tamponi e 544 vittime

In Italia sono 1.144.552 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +37.255 rispetto a ieri quando erano stati +40.902 (+37.977 il 12 novembre).

Il numero dei decessi sale a 44.139: +544 rispetto a ieri quando erano stati +550 (+636 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 227.695 : in calo rispetto al record di 254.908 di ieri (erano stati 234.672 il 12 novembre). I

l rapporto tra positivi e tamponi aumenta: oggi è al 16,36 dal 16,05% di ieri (era il 16,18% il giorno prima).

È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

In crescita costante la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che ora si attesta a 31.398 (+484, con aumento dell’1,57%) e quello dei malati in terapia intensiva che arriva a 3.306 (+76, con crescita del 2,35%). Sale il numero degli attualmente positivi, che ora sono 688.435 (+24.509, +3,69%), di cui in isolamento domiciliare 653.731 (+23.949, +3,80%). Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 411.434 (+12.196, +3,05%).

Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 8.129; Piemonte 4.471; Veneto 3.578; Campania 3.351; Lazio 2.997; Emilia Romagna 2.637; Toscana 2.420; Puglia 1.741; Sicilia 1.729; Liguria 1.091.