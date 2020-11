Coronavirus Abruzzo, i dati del 15 novembre: 470 nuovi casi e 8 decessi

Sono 470 i nuovi positivi al Covid registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore: 183 in provincia dell'Aquila, 116 in quella di Chieti, 100 a Teramo e 95 a Pescara. 17 sono i casi provenienti da fuori regione. Sono stati attribuiti alle 4 province anche 41 casi dei giorni scorsi le cui residenze erano in fase di verifica. Questo numero va sottratto al totale odierno dei dati provinciali.

I pazienti deceduti sono 8.

I tamponi effettuati sono 3697, i guariti/dimessi 5469 (+49), gli attualmente positivi 13034 (+412), i ricoverati 624 (di cui 59 in terapia intensiva). Le persone in isolamento domiciliare sono 12410.