Tamponi, Dante Labs: corsie preferenziali per donne in gravidanza, bambini sotto i tre anni e disabili

Donne in gravidanza, bambini sotto i tre anni e anziani avranno una corsia preferenziale per fare i tamponi a Dante Labs.



A comunicarlo è l'azienda aquilana.

Una settimana fa avevamo segnalato lunghe code di auto in attesa di accedere al drive-in allestito nel piazzale Sandro Pertini, antistante uno degli ingressi del Tecnopolo d'Abruzzo. Una situazione venutasi a creare a causa dell'alto numero di richieste per i test, dovuto principalmente ai tempi lunghi necessari per fare il tampone tramite la Asl dell'Aquila. Molti cittadini si erano lamentati perché Dante Labs non aveva previsto corsie preferenziali per bambini e soggetti fragili.

Questa mattina l'azienda ha comunicato che donne in gravidanza, bambini sotto i tre anni e disabili potranno eseguire i test in via preferenziale ogni martedì e giovedì dalle 16:30 alle 17:30. Sarà necessario prenotarsi mandando un'email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Nella mail bisognerà specificare di appartenere a una delle categorie protette.

Ricordiamo che si può accedere al servizio tramite convenzione e, come privati cittadini, solo tramite prescrizione medica.