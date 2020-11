Coronavirus, i dati nazionali del 17 novembre: 32.191 casi con 208.458 tamponi e 731 vittime

Sono 32.191 nuovi casi di coronavirus registrati il 17 novembre, a fronte di 208.458 tamponi effettuati.

I ricoveri in terapia intensiva crescono di 120 unità e si registrano 731 decessi.

Il dato sulle vittime non è in controtendenza rispetto al rallentamento della crescita di nuovi casi, perché include anche gli “arretrati” degli ultimi due mesi.

Il rapporto tra test positivi su test totali è intorno al 15%, ancora elevato. In Lombardia si registrano 8.448 nuovi casi, in Veneto 3.124 e in Campania 3.019.