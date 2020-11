Coronavirus, Rezza (Ministero Salute): "C'è una stabilizzazione nel numero dei positivi". Il ricercatore Persio: "Siamo nella fase di plateau"

Il bollettino quotidiano sull'epidemia di coronavirus del ministero della Salute oggi registra 32.191 nuovi positivi e 731 morti. I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 120 unità (3612 in totale), quelli nei reparti ordinari sono 538 in più (complessivamente 33.074). Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 208.458 tamponi.

E a proposito degli ultimi dati, il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica, ha spiegato che "c'è una sorta di stabilizzazione nel numero di test positivi, forse una leggera diminuzione".

Parole che confermano l'analisi pubblicata poco fa dal borsista di ricerca Riccardo Persio. "Il picco sembra essere stato raggiunto, siamo nella cosiddetta fase di plateau e tra pochi giorni dovremmo iniziare ad intravedere una sensibile riduzione del numero di nuovi casi positivi", spiega Persio. Che poi aggiunge: "teniamo a mente che dopo il picco le cose avvengono in quest'ordine: dopo 10/18 giorni scende la pressione negli ospedali, dopo 18/30 giorni scende il numero dei decessi. Fino ad allora questi due dati, anche a picco dei nuovi contagi raggiunto, continueranno ad aumentare".

La tabella elaborata da Persio mostra il raggiungimento del plateau in Abruzzo nonché in Italia, "tuttavia la nostra regione sembra avere qualche giorno di ritardo" tiene a chiarire il ricercatore.

La seconda figura, una tabella, ci mostra come le regioni abbiano modificato la loro capacità diagnostica tra il mese di aprile e quello corrente. "Il posizionamento delle regioni ci permette anche di comprendere chi abbia effettivamente investito di più e chi di conseguenza meno", sottolinea Persio. Si evince come l'Abruzzo sia passato da 0.75 tamponi giornalieri effettuati ogni 1000 abitanti nel mese di aprile ai 2.42 attuali.

Ma di questi tamponi fatti, quanti sono quelli positivi? Lo possiamo vedere nella terza figura (seconda tabella). Dalla lettura di quest'ultima è possibile evidenziare anche in quali regioni (tasso di positività più alto) l'epidemia stia facendo registrare i maggiori problemi. In Abruzzo, siamo passati da 7.71 tamponi positivi medi giornalieri ogni 100 test processati a 10.38.