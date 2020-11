Alpini interrompono l'esercitazione nel prezioso Sito delle "Doline di Ocre"

"Ieri sera ci è stato comunicato che gli Alpini hanno deciso di interrompere l'esercitazione nel prezioso sito di Interesse Comunitario delle Doline di Ocre, a cavallo tra i comuni di L'Aquila e Ocre, oggetto di un nostro esposto sabato scorso".

A darne notizia è la Stazione ornitologica abruzzese onlus.

"Nella nostra lettera, inviata a numerose istituzioni, avevamo sollevato la mancanza della preventiva Valutazione di Incidenza, per un'iniziativa comprendente l'utilizzo di mezzi tattici pesanti sopra vegetazioni rarissime tutelate a livello comunitario. Riteniamo che in generale le attività di esercitazione non debbano essere svolte in siti sensibili e vulnerabili dal punto di vista ambientale che già soffrono per numerose pressioni antropiche e in cui sono presenti specie e habitat ormai rarissimi".