Ordine degli Infermieri della provincia dell'Aquila: rinnovati gli organi

Si è concluso ieri lo spoglio di tutte le schede relative alle elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche-OPI L'Aquila, che si sono tenute dal 14 al 17 novembre, in modalità itinerante, per favorire la massima partecipazione degli infermieri iscritti e limitare i disagi dovuti alle limitazioni imposte dalle normative vigenti in materia di sicurezza, causa COVID-19.

A prevalere è stata la lista "Uniti per continuare a crescere", della presidente uscente, Maria Luisa Ianni. Dunque, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo sono: Giampiero Bellini; Cesidia Carusi; Angela Ciccone; Alessandra Danese; Alessandro Del Vecchio; Tomassina Di Fabio; Piera Di Lellio; Stefania Di Renzo; Massimo Giammarco; Maria Luisa Ianni; Patrizia Morfeo; Antonio Nardantonio; Rossella Pizzoferrato; Monia Stornelli; Ramona Scaretti.

Sarà il Consiglio Direttivo nella prima riunione, da tenersi entro otto giorni dalle elezioni, ad assegnare le cariche all’interno dello stesso organo.

Per la Commissione d’Albo Infermiere, gli eletti sono: Giuseppe Alfonsi; Barbara Capponi; Santina Corona; Piera Figurelli; Lorena Leli; Pina Palermini; Giuseppe Policella.

Nel Collegio Revisori dei Conti: Armando Cappelletti e Sonia Papa (membri effettivi); Jacopo Manganaro (membro supplente).

L’OPI L’Aquila, in questo momento di forte criticità, ha voluto essere quanto mai presente sul territorio. Tra le tante iniziative che, da marzo a oggi, hanno caratterizzato l'attività dell'Ente, si ricorda la Convenzione fra Ordine Provinciale e Comune dell'Aquila con cui vengono messi a disposizione degli infermieri, che ne abbiano necessità per lavoro, 20 appartamenti in affitto a prezzi contenuti. Il bando, riservato a chi ha l'iscrizione a OPI L'Aquila, nei prossimi giorni, sarà visibile sul sito del comune (oltre che sul sito istituzionale, www.opiaq.it, nella sezione “Avvisi”).

Sul fronte dell'emergenza COVID-19, poi, l'Ordine aquilano, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede in via Ulisse Nurzia, ha contribuito con mille euro al fondo di solidarietà #NoiConGliInfermieri, voluto dalla FNOPI (Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche) a sostegno di tutti gli infermieri colpiti dal Coronavirus e ai familiari di quelli deceduti. Un’iniziativa che, visto il protrarsi dell’emergenza, è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 e che ha già determinato l'erogazione di un milione di euro in aiuti.