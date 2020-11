L'Aquila, ricostruzione: pubblicato il 54esimo elenco di contributi

Sul sito internet del Comune dell’Aquila è stato pubblicato il 54esimo elenco di contributi per la ricostruzione post sisma 2009.

Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi.

Con questo elenco vengono finanziati 40 progetti, dei quali 37 in via definitiva e 3 che necessitano di titolo edilizio o per i quali occorre presentare della documentazione complementare.

L’importo complessivo erogato dal Comune è di circa 8 milioni di euro e riguarda interventi per metà nella città e nei quartieri e per metà nelle frazioni.

L’elenco è pubblicato sull’albo pretorio e a questa pagina.

La somma complessiva è più ridotta rispetto a quella dei precedenti elenchi in quanto è stato applicato da subito l’indirizzo del sindaco Biondi e dell’assessore Fabrizi, finalizzato a pubblicazioni dei beneficiari molto più ravvicinate nel tempo, in modo tale consentire a cittadini interessati e imprese di avviare i lavori il prima possibile, ferma restando la pubblicazione di un riepilogo mensile delle somme concesse.