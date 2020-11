Ospedale San Salvatore, al reparto dialisi non ci sono percorsi separati per pazienti covid

Nessun percorso separato, un unico ingresso e spazi condivisi con pazienti positivi al Covid. Succede all’UOSD dialisi dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove da circa un mese si verificano situazioni di pericolosa “promiscuità”.

Parliamo di un reparto in cui la presenza di pazienti fragili e immunodepressi, peraltro bisognosi di trattamenti che durano svariate ore, richiederebbe la separazione netta dei percorsi. La situazione descritta alla nostra redazione da alcuni utenti è invece quella di un reparto nel caos, con un unico ingresso e il personale sanitario stremato da turni massacranti.

Finora l’unica garanzia è rappresentata dalla rilevazione della temperatura all’ingresso, ma nessun'altra misura di prevenzione del rischio di contrarre l’infezione da coronavirus sarebbe stata adottata. Il reparto si sviluppa su due livelli raggiungibili attraverso due diversi ascensori, uno dei quali (quello che porta al primo piano) viene utilizzato indistintamente da tutti i pazienti, anche da quelli risultati positivi al covid.

Ma non è solo l’assenza di ingressi e corridoi separati a preoccupare gli utenti. Anche all’interno del reparto gli spazi dedicati sono pericolosamente vicini a quelli in cui vengono trattati tutti gli altri utenti. In mancanza di un’ala dedicata, il personale sanitario ha infatti destinato piccoli locali del primo piano ai dializzati positivi: tutti gli altri ricevono le cure nella sala più grande. Non è tutto. L’unico locale spogliatoio utilizzato dai pazienti prima dell’inizio della dialisi non è sufficientemente grande da garantire il distanziamento.

Come detto, parliamo di un reparto in cui vengono effettuate attività non procrastinabili riservate a categorie di pazienti fragili: uno dei primi, cioè, che avrebbe dovuto essere messo in condizioni di totale sicurezza. Ci chiediamo come mai, a nove mesi dall’inizio della pandemia, non sia stato fatto pressoché nulla.

Da quanto appreso, il personale impegnato il reparto ha recentemente sottoposto alla direttrice sanitaria della Asl1, Sabrina Cicogna, l’ipotesi di dedicare tutto il secondo piano ai pazienti Covid, garantendo così la separazione netta dei percorsi. Al momento, però, la richiesta non sembrerebbe essere stata accolta, probabilmente, almeno si spera, per individuare una soluzione migliore.

Certo è che ad oggi la condizione in cui versa il reparto lascia sconcertati e necessita di un immediato intervento.