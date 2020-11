L'Aquila: pubblicato l’avviso per chiedere il rimborso degli abbonamenti Ama per studenti medie e superiori

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per il rimborso o esenzione, totali o parziali, del pagamento dell’abbonamento scolastico annuale per il servizio di trasporto Ama.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche educative, Francesco Cristiano Bignotti.

Il beneficio riguarda gli studenti che frequentano le scuole medie e superiori, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni.

Possono accedere al rimborso o all’esenzione gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un isee non superiore ai 10mila euro, che abbiano la residenza nel comune dell’Aquila e che dichiarino di non fruire di una misura analoga da parte di altri enti.

Tutti i dettagli sono riportati nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune, nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi, dell’area amministrazione, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1960&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 . Nella stessa pagina è pubblicata la modulistica per la presentazione della domanda che va inviata, con le modalità prescritte dall’avviso, entro il prossimo 18 dicembre.

“Abbiamo deciso di avviare questa operazione con un po’ di anticipo rispetto agli anni trascorsi – ha commentato l’assessore Bignotti – consapevoli che alle famiglie in condizioni di necessità occorrono questi rimborsi il prima possibile, vista le difficoltà acuite dalla situazione emergenziale in corso”.