Coronavirus, i dati nazionali del 20 novembre: 37.242 casi con 238.077 tamponi e 699 vittime

In Italia si registrano il 20 novembre altri 37.242 casi di coronavirus, con 238.077 tamponi e 699 vittime. In Lombardia sono stati rilevati 9.221 casi, in Campania 4.226 e in Piemonte 3.861. Gli attualmente contagiati salgono a 777.176 (+15.505) con 33.957 ricoverati con sintomi (+347) e 3.748 in terapia intensiva (+36). Sono in isolamento domiciliare 739.471 pazienti mentre sono 21.035 le nuove persone guarite o dimesse.

"C'è una stabilizzazione del numero dei casi positivi ma i decessi sono sempre tanti e questo non è un dato rassicurante". Lo ha detto Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero della Salute