Coronavirus, i dati nazionali del 21 novembre: 34.767 nuovi casi e 237.225 tamponi, 692 le vittime

In Italia ci sono stati nelle ultime 24 ore 34.767 nuovi casi di contagio, in calo rispetto a ieri (37.242), con 692 vittime (ieri 699). I tamponi riscontrati sono stati 237.225, lieve calo rispetto ai 238.077 di ieri.

La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi è quindi del 14,7% (ieri 15,6%). In terapia intensiva sono ricoverati 3.758 pazienti (solo 10 in più di ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 34.063 (33.957 ieri).Risultano in isolamento domiciliare 753.925 persone, mentre ieri erano 739.471.Il totale degli attualmente positivi è di 791.746 persone, ieri erano 777.176.

I dimessi/guariti sono ad oggi 539.524, 19.502 più di ieri. Dall’inizio dell’epidemia, i casi totali riscontrati sono 1.380.531.

Nelle Regioni: Lombardia 8.853 contagi in più, Veneto 3.567

La Lombardia è la regione italiana dove nelle 24 ore sono stati riscontrati più nuovi contagi: 8.853. A seguire il Veneto (3.567), la Campania (3.554), il Piemonte (2.896) e l’Emilia-Romagna (2.723). La regione con meno nuovi contagiati è la Valle d’Aosta (91)