Coronavirus, i dati del 22 novembre: 560 nuovi positivi, 12 decessi

Sono 560 i nuovi casi di positività al covid-19 riscontrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore (di età compresa tra 8 mesi e 98 anni); di questi, 222 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 137 in provincia di Chieti, 105 in provincia di Pescara, 89 in provincia di Teramo.

I tamponi processati sono stati 4578 tamponi: significa che il tasso di positività sui test effettuati si attesta al 12.2%.

Purtroppo, si contano altri 12 deceduti.

I guariti sono 6731 guariti (+14 rispetto a ieri). Dunque, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16131: 736 sono i ricoverati, di cui 72 in terapia intensiva; 15395 abruzzesi sono in isolamento domiciliare.