Coronavirus, i dati nazionali del 22 novembre: 28.337 nuovi contagi, con 188.747 tamponi, +43 le terapie intensive. 562 le vittime

In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 28.337 nuovi contagi (ieri 34.767), con 188.747 tamponi (in calo rispetto a ieri, 237.225); le vittime sono state 562, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 49.823.

La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è stata del 15% (ieri 14,7%). I ricoverati in terapia intensiva sono 3.801 (ieri 3.758, incremento quindi di 43). Sono 34.279 i pazienti ricoverati con sintomi, a fronte dei 34.063 di ieri. In isolamento domiciliare risultano 767.867 persone, mentre ieri erano 753.925. Il totale degli attualmente positivi è di 805.947 (ieri 791.746), mentre i dimessi/guariti sono 553.098, a fronte dei 539.524 di ieri. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 1.498.868.

Nelle Regioni

La regione con il maggior numero di nuovi contagi continua ad essere la Lombardia (5.094), ma con un notevole calo rispetto ai ieri (8.853). Al secondo posto la Campania (3.217), a seguire Veneto (2.956), Emilia- Romagna (2.665) e Piemonte (2.641). La regione con meno nuovi contagi è il Molise (93).