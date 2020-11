Coronavirus, i dati nazionali del 23 novembre: 22.930 nuovi casi su 148.945 tamponi e 630 morti

Sono 22.930 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di lunedì 23 novembre e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 1.431.795.

I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 630 così da totalizzare le 50.453 unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 796.849 e di questi 34.697 ricoverati con sintomi (+418 in 24 ore) e 3.810 in terapia intensiva (nove in più giorno su giorno).

Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 758.849. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 148.945 tamponi effettuati contro gli 188.747 del giorno precedente.