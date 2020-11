Tamponi di massa, Provincia dell'Aquila: "Usare le palestre in disuso della Marsica"

In vista dell'avvio dello screening di massa con i tamponi rapidi antigeni, la Provincia dell'Aquila metterà a disposizione le palestre in disuso della Marsica per i prelievi nasofaringei e il personale e le strutture telematiche della polizia provinciale per la realizzazione e l'organizzazione del monitoraggio e delle banche dati.

A comunicarlo sono il presidente dell'ente, Angelo Caruso, e il delegato all'edilizia scolastica, Gianluca Alfonsi.

“L’amministrazione provinciale ha offerto piena collaborazione, nei limiti delle proprie competenze, per contrastare la diffusione del virus" dichiara Alfonsi "ed è per questo motivo che ho suggerito al Presidente, Angelo Caruso, di mettere a disposizione le palestre dell’area Marsicana, in questo momento non utilizzate, quali spazi pubblici per accogliere i cittadini ed effettuare i tamponi antigenici rapidi, considerato che siamo alle porte dell’inverno e occorrono aree calde e accoglienti per eseguire le analisi. A tal proposito abbiamo ascoltato i dirigenti, che ringrazio, con i quali abbiamo da tempo avviato un utile e proficuo tavolo di confronto permanente, che hanno offerto sostegno e piena collaborazione. Inoltre, la Provincia dell’Aquila, rende disponibili le proprie strutture telematiche e il personale per organizzare il monitoraggio e la realizzazione delle banche dati per il tracciamento del virus. Anche il corpo della Polizia Provinciale resta a completa disposizione per qualsiasi emergenza collegata al contenimento del Covid In questo momento, più che di sterili polemiche, i cittadini hanno bisogno di fatti e risposte concrete e noi agiamo in questa direzione”.

“Accolgo favorevolmente le proposte del consigliere, Gianluca Alfonsi "dichiara Caruso "e ringrazio i dirigenti scolastici e il nostro corpo di Polizia Provinciale per l’impegno e la collaborazione. Il nostro Ente, per quanto possibile, deve adoperarsi per contribuire ad arginare questa terribile pandemia, che ha già duramente provato tutto il comparto economico e sociale delle aree interne e, in modo particolare, la Provincia dell’Aquila”.