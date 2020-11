L'Aquila, Centro servizi anziani - ex Onpi: 5 decessi e 27 positivi

"La Commissione consiliare di questa mattina sulla variazione di Bilancio del CSA-ex Onpi ha consentito di conoscere i dati sui contagi Covid all’interno della struttura assistenziale del Comune di L’Aquila, tenuti finora quasi nascosti, e di apprendere di diverse criticità gestionali".

A dirlo è il consigliere comunale Lelio De Santis (Cambiare insieme).

Il CSA è una struttura comunale al servizio degli anziani, anche non autosufficienti, su cui negli anni le amministrazioni comunali hanno molto investito per realizzare servizi assistenziali e di accoglienza di qualità; oggi è sede anche della RSA di Montereale, sulla base di un contratto di locazione.

Ebbene, stamane il Presidente del Consiglio di Amministrazione del CSA, Daniela Bafile, ha comunicato che, purtroppo, negli ultimi giorni sono state riscontrate 27 positività al covid-19, di cui 6 riferiti al personale sanitario e 21 agli anziani ospiti. Bafile ha riferito, altresì, che nelle ultime ore si sono verificati 5 decessi, di cui 4 al Covid.

"Il dato è veramente preoccupante per una struttura che ospitava, ad inizio di ottobrem appena 39 anziani e che impone di essere maggiormente attenzionata anche dalla Asl che, pare, abbia dimostrato finora scarsa disponibilità rispetto alle richieste del CSA", l'affondo di De Santis.

In effetti, a quanto si è appreso stamane la presidente Bafile ha chiesto un intervento delle Usca il 3 novembre, e l'unità di assistenza è arrivata soltanto venerdì scorso; non solo: è stato chiesto alla Asl di fare tamponi a tutti ma, ad oggi, non si è ancora dato seguito alla richiesta. Tanto è vero che il CSA ha fatto una convenzione con Dante Labs per i tamponi rapidi. Di fatto, un ente pubblico costretto a stringere un accordo col privato.

Su sollecitazione del consigliere Giustino Masciocco (Articolo 1) sono emerse anche delle disfunzioni agli impianti di riscaldamento a servizio del primo piano e della palestra affittati alla RSA di Montereale con cui, tra l'altro, è in corso un braccio di ferro sul canone mensile che il CSA vorrebbe alzare a 7mila e 500 euro e la RSA, gestita dalla ASL, vorrebbe tenere fissato a 5mila euro. Una problematica che si trascina da tempo, sebbene la struttura sia stata riqualificata a seguito del sisma e collaudata come da norme vigenti.

Stamane, è emerso che si interverrà per riparare il malfunzionamento e poi si capirà chi dovrà accollarsi il costo dell'intervento. "È evidente che queste disfunzioni gestionali non siamo tollerabili, soprattutto in una struttura assistenziale così importante, che ospita anziani fragili", il commento di Lelio De Santis.

Il problema è anche la carenza di personale amministrativo e sanitario, oltre che l'assenza di un Direttore a tempo pieno del CSA che il sindaco, Pierluigi Biondi, ancora non nomina. Come noto, al momento la funzione è svolta ad interim dal segretario comunale Lucio Luzzetti che, tra gli altri incarichi, è anche segretario a scavalco del comune di Scanno, oltre che responsabile dei Servizi finanziari.

Ci si chiede come riesca a svolgere tutti questi compiti contemporaneamente; d'altra parte, "è noto che ci sia da tempo una fuga di diverse unità di personale dal Comune verso altri Enti, e tra questi l’ex Direttore del CSA, senza che ci si chieda il perché. Così com’è evidente che l’interesse principale della politica che governa è quello di nominare i Vertici delle Aziende comunali e non quello di assicurare la migliore gestione possibile", l'affondo di Lelio De Santis.

"È arrivato il momento di dare priorità alla buona gestione, cominciando dalla nomina del Direttore a tempo pieno dell’ex Onpi, che possa dedicarsi in modo esclusivo alla cura degli anziani ed all’efficienza della struttura assistenziale. Il Comune avrebbe potuto farlo anche prima della rimodulazione della macrostruttura, visto che era vigente al 30 settembre una graduatoria per Dirigenti. Mi permetto, pertanto, di sollecitare il Sindaco a dare una soluzione adeguata alla responsabilità gestionale del CSA in tempi rapidi".