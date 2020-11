Centri diurni, arrivano i fondi. Liris: "Stanziati 300 mila euro"

"Sono in arrivo i fondi per i centri diurni abruzzesi, presidio fondamentale nell'assistenza per le categorie più fragili".

Lo annuncia l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris.

"La Regione ha reperito le somme - spiega Liris - attraverso la riprogrammazione, fortemente voluta e portata avanti del presidente Marco Marsilio, del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Sono in arrivo 300 mila euro. Sono particolarmente felice del lavoro fatto che ci ha consentito di reperire i fondi per un servizio essenziale, che non può conoscere difficoltà o ritardi. I centri diurni sono realtà che quotidianamente toccano con mano le difficoltà legate alle fragilità e rappresentano un ammortizzatore sociale fondamentale per tante famiglie che hanno da gestire situazioni critiche".

L’attenzione su questo tema è stata, è e sarà sempre massima, ha assicurato Liris. "Ringrazio anche i consiglieri regionali, e tra questi Pierpaolo Pietrucci, che in questi giorni hanno sottolineato la necessità di un sostegno concreto e immediato a queste realtà. Mi auguro che in futuro si possa procedere in maniera sempre più sinergica quando si parla di argomenti assolutamente trasversali per la loro ricaduta sulla comunità".