Coronavirus, i dati nazionali del 25 novembre: 25.853 nuovi casi positivi su 230.007 tamponi e 722 vittime

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 25.853 nuovi casi di positivi al Covid-19 (ieri 23.232) con 230.007 tamponi (ieri 188.659) e 722 vittime (ieri 853). Il rapporto tra positivi e tamponi è del 11,24 per cento. Salgono i pazienti in terapia intensiva (+32) mentre scendono in maniera netta quelli ricoverati (-264). Scendono anche gli attualmente positivi (-6.689). Forte aumento delle persone dimesse o guarite (+31.819).

Tra le regioni, in Lombardia calano per il secondo giorno consecutivo i pazienti ricoverati (-246) mentre quelli in terapia intensiva salgono di 10 unità (oggi sono 942). Le vittime lombarde nelle ultime 24 ore sono state 155. I nuovi casi positivi sono 5.173 su 42.063 pari a un rapporto positivi-tamponi del 12,3 per cento.