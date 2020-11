Ambiente, Orlando e Pezzopane: "quali iniziative su Bussi? Interrogazione a Bonafede e Costa"

"Chiediamo al ministro della Giustizia e al ministro dell'Ambiente se sono a conoscenza della situazione riguardante lo stabilimento petrolchimico di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, che ha visto prescritti i delitti di disastro e di avvelenamento delle acque colposi nei confronti di numerosi manager e tecnici della Montedison".

Nonostante la dichiarazione di prescrizione, "si è aperta la possibilità per il risarcimento del danno ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente nei confronti di Edison S.p.A. A tutt'oggi, nessun provvedimento di scioglimento della riserva è stato assunto dal Tribunale civile dell'Aquila, a fronte di una situazione di perdurante immanenza della contaminazione sul sito, con la presenza di rifiuti gravemente pericolosi per la salute, un fatto inaccettabile soprattutto per una regione come l'Abruzzo, nota come regione verde d'Europa".

Così i parlamentari Pd Andrea Orlando e Stefania Pezzopane che chiedono, in una interrogazione al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, se sono a conoscenza dei fatti e se e quali iniziative intendano assumere per verificare le ragioni della suddetta tempistica processuale.