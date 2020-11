Abruzzo, l’elenco degli eventi finanziati dalla Regione nel 2020

La Giunta regionale, presieduta dal presidente, Marco Marsilio, e riunitasi, questa mattina, in seduta straordinaria, su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato il documento "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende sanitarie regionali per il triennio 2021-23".

In sostanza, le quattro Asl devono predisporre i loro atti di programmazione triennale 2020-2022 nel rispetto di tali indirizzi ed in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria regionale nonché sulla base del programma operativo 2019-2021 del Servizio sanitario abruzzese e degli interventi definiti nell'ambito dei servizi di consulenza direzionale ed operativa previsti nell'ambito di uno specifico Accordo di programma tra Regione e Ministero della Salute.

La Giunta, poi, su iniziativa dell'assessore al Turismo ed alla Cultura, Daniele D'Amario, riguardo all'organizzazione diretta di eventi da parte della Giunta regionale ed in considerazione del fatto che il programma degli eventi di carattere culturale da organizzare direttamente dalla Giunta regionale dovrà essere improntato alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, alla crescita ed allo sviluppo culturale del territorio, alla promozione ed al sostegno della storia e delle tradizioni artistiche e culturali abruzzesi, ha deliberato l'adozione del programma degli eventi diretti 2020 della Giunta regionale composto dalle proposte di eventi e di programmi di eventi presentate da Enti pubblici e privati, prevedendo uno stanziamento complessivo pari a 595mila euro.

Queste le manifestazioni finanziate attraverso la legge regionale n.55 del 2013: premio Flaiano (80mila euro), progetto Verde (Comune di Montelapiano - 3mila euro), Premio Croce (Comune di Pescasseroli - 10mila euro), "Mo te l'arconte Ji Gabbriele" (Associazione cultura e terza età Onlus - ODV Università delle terza età di Pescara - 10mila euro), Pescara Jazz (ente manifestazioni pescaresi - 60mila euro), Eventi culturali e di valorizzazione del centro storico del Comune di Schiavi d'Abruzzo (4mila euro), 16° edizione Abruzzo Musica e Solidarietà (associazione Solidarietà 5mila euro), Stagione teatrale Gessopalena (Pro loco - 5mila euro), 35° Concorso internazionale di canto Maria Caniglia (associazione musicale Maria Caniglia di Sulmona 25mila), Sincronie, teatro e musica a Teramo ai tempi del Covid-19 (società Primo Riccitelli - 70mila), stagione concertistica 2020 (società Benedetto Marcello di Teramo - 4mila), 46° edizione revival folkloristico "Uva e vino Montonico (Proloco Panzone-Bisenti 2mila200), Antiche tradizioni atriane (associazione Pro Loco Hatria 8mila), costruzione Parco letterario crociano (Comune di Raiano capofila dell'ATS con i Comuni di Pescasseroli e Montenerodomo 12mila), Ur-fest Il teatro della città (istituzione abruzzese di cultura teatrale Drammateatro - 15mila), Festa internazionale degli gnomi (Associazione Culturale I guardiani dell'oca Krack teatro artificio 40mila), Estate borrellana "Da ngape a mpè dell'anne" (associazione culturale alla fonte 2mila), concerti sotto le stelle Pescara International Music Festival anno 2020 (associazione musicale Mario Castelnuovo Tedesco di Pescara - 30mila), 72° edizione della Perdonanza celestiniana (Comune dell'Aquila - 68mila), teatro cultura a Pescara nord: tra il parco di Villa Sabucchi ed il teatro G.Cordova (Lega abruzzese anti-droga LAAD Onlus - 6mila), ristampa anastatica del volume di Domenico Paolini "Dei popoli e monumenti antichi nell'agro di Montorio al Vomano - convegno di presentazione (associazione Pro Loco Montorio al Vomano -1200 euro), "Cultura musicale Mimmo Locasciulli e Nicola Pomponi in arte Setak Comune di Penne 5mila), Alla scoperta del museo Cascella e dei suoi tesori (Fondazione Genti d'Abruzzo Onlus - 2mila), D'arte e musica (associazione I solisti Aquilani - 15mila), festival musicale Gaetano Braga 2020 (Associazione Culturale Gaetano Braga - 3mila), la Chitarra Festival Internazionale dell'Adriatico XXV edizione istituzione abruzzese Andrés Segovia Pescara 20mila), Festival spazi sonori (Comune di San Vito Chietino 3mila), Transumare, il tratturo che unisce (associazione culturale gruppo teatrale Terrateatro 8mila), programma di spettacolo folkloristico "Bipartito" (corale Luigi Venturini Tagliacozzo - 1000 euro), Roccascalegna in festival 2020 XII e XIII edizione (associazione Pro Loco di Roccascalegna - 3mila), stagione concertistica invernale città di Tortoreto anno 2020 prima edizione (Comune di Tortoreto - 5mila), XVI edizione premio Rocky Marciano 2020 Comune di Ripa Teatina 600 euro), Il Dio di mio padre - festival letterario dedicato a John Fante XV edizione (Comune di Torricella Peligna 10mila), Arte in natura - percorsi artistici per un museo all'aperto (associazione deposito dei segni - 8mila), Cerchio cultura arte, musica e Tradizioni Comune di Cerchio 2mila), Elogi della fuga finis terrae (artiespettacolo Associazione Culturale - 6mila), Guardiagrele opera (Associazione Amici della Musica del teatro Farina 40mila), Farchie 2020 (Comune Fara Filiorum Petri - 3mila).