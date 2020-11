Screening di massa in provincia dell'Aquila, il bilancio della prima giornata: 12 positivi su 1720 tamponi effettuati in 11 Comuni

Si è conclusa la prima giornata dello screening massivo, voluto dalla Regione Abruzzo, per la ricerca dei positivi asintomatici al coronavirus in provincia dell'Aquila.

Sono stati individuati 12 positivi su 1720 tamponi effettuati nei comuni di Balsorano, Cerchio, Magliano dei Marsi, Montereale, Ortucchio, Pescocostanzo, Rocca Pia, San Vincenzo Valle Roveto, Scoppito, Tione degli Abruzzi e Trasacco.

Il presidente della Regione Marco Marsilio, insieme all'assessore Guido Liris, ha visitato i diversi comuni interessati nella giornata di oggi, nella Marsica e in Alto Sangro.

Per la giornata di domani, sabato 28 novembre, sono pronti a partire i comuni di Bisegna, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Gioia dei Marsi, Prezza e San Benedetto dei Marsi.

Marsilio si è recato, nel pomeriggio, nei punti destinati allo screening di Trasacco, Rocca Pia e Castel di Sangro.

"La Regione Abruzzo, - ha dichiarato Marsilio - dopo la Provincia Autonoma di Bolzano, è la prima in Italia a dare il via a questo screening di massa partendo dalla provincia aquilana, che è quella più colpita. L'intento è quello di arrivare a spalmare questa attività su tutte le province. Invito tutti i cittadini - ha sottolineato il Presidente - ad aderire a questa ricerca, volontaria e gratuita, che, nel giro di un quarto d'ora, attraverso un tampone antigenico, consente di ottenere un risultato, ad oggi sufficientemente attendibile. In questo modo, - ha continuato - potremo intercettare tutti i positivi asintomatici, che sono quelli più difficili da trovare, e mettere in sicurezza il territorio. La Regione Abruzzo, a differenza della Provincia Autonoma di Bolzano, - ha concluso - a tutti coloro che dovessero risultare postivi, oltre a metterli in isolamento, li farà sottoporre a tampone molecolare per dare ulteriore validità scientifica a questo screening".

I primi risultati dello screening conune per comune

- Balsorano: tamponi 151 positivi 1;

- Cerchio: tamponi 40, positivi 3;

- Magliano dei Marsi: tamponi 210, positivi 2;

- Montereale: tamponi 344, positivi 1;

- Ortucchio: tamponi 190, positivi 2;

- Pescocostanzo: tamponi 55, positivi 0;

- Rocca Pia: tamponi 70, positivi 0;

- San Vincenzo Valle Roveto: tamponi 50, positivi 0;

- Scoppito: tamponi 250, positivi 0;

- Tione: tamponi 100, positivi 0;

- Trasacco: tamponi 260, positivi 3.