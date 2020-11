Coronavirus, i dati nazionali del 28 novembre: 26.323 nuovi casi e 686 decessi. Calano ancora ricoveri e terapie intensive

Sono 26.323 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 686. I tamponi sono circa 226mila, con il tasso di positività in lieve calo all’11,65%.

Scende la pressione sugli ospedali

Le buone notizie arrivano dai ricoveri. Calano di 20 unità i ricoveri in terapia intensiva: è il terzo segno meno consecutivo. Scendono anche i ricoveri ordinari per covid: oggi sono 385 in meno rispetto a ieri in tutta Italia. In questo caso il segno meno è continuativo da 5 giorni e conferma il calo della pressione sugli ospedali, che comunque resta ancora molto elevata, su livelli record.