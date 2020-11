Screening di massa in provincia dell'Aquila, i dati della seconda giornata: 9395 tamponi, 50 positivi

Si è conclusa la prima giornata dello screening massivo, voluto dalla Regione Abruzzo, per la ricerca dei positivi asintomatici al…

"Dobbiamo contenere il diffondersi del virus, mettendo in quarantena i positivi asintomatici. Già dalla mattinata abbiamo registrato una buona affluenza.…

E' stata avviata oggi, in 14 comuni, la campagna per lo screening di massa con test antigenici rapidi in provincia…