Coronavirus Abruzzo, i dati del 29 novembre: 413 nuovi casi e 7 decessi

Sono 413 i nuovi contagi di Covid-19 registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore a fronte di 4145 tamponi giornalieri, con la percentuale di positivi che scende al 9,9% (ieri 12,06).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 886.

Dei nuovi casi registrati oggi, 131 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 104 alla provincia di Pescara, 99 a quella dell’Aquila e 74 alla provincia di Chieti. Per altri 5 casi sono in corso verifiche sulla provenienza.

Cala anche il numero dei ricoveri, che passano da 757 a 734 ( -23) di cui 75 in terapia intensiva (-2), dopo il record assoluto di terapie intensive registrato ieri in Abruzzo con il 45,56% del totale dei posti in rianimazione occupato a fronte di una soglia di allarme pari 30%.

I guariti sono 128 (che portano il totale a 8543), 17306 le persone in isolamento domiciliare, 18040 gli attualmente positivi.