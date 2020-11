Screening popolazione, in 3 giorni 16531 tamponi con 88 positivi rilevati. Il Comune dell'Aquila cerca personale sanitario e volontari

Il prossimo fine settimana, così come annunciato dal sindaco Pierluigi Biondi, dovrebbe iniziare anche nel Comune dell'Aquila lo screening di massa con i test antigenici sulla popolazione [leggi l'approfondimento sulle varie tipologie di test].

Dall'inizio dello screening sono stati effettuati 16531 tamponi con 88 positivi rilevati.

Domani, lunedì 30 novembre, saranno impegnati i comuni di Balsorano, Barete, Castel del Monte, Luco dei Marsi, Roccaraso e San Vincenzo Valle Roveto.

Hanno invece terminato completamente Bisegna, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Cerchio, Pescocostanzo, Roccapia e Tione degli Abruzzi.

La Protezione Civile chiede a tutti i cittadini la massima partecipazione per poter individuare il maggior numero di asintomatici.

I test sono su base volontaria e sono aperti a tutti i cittadini dai 6 anni in su che non siano stati già inseriti nel programma di tracciamento Asl (positivi, persone in isolamento fiduciario o domiciliare, persone che si siano sottoposte a test molecolari nei giorni scorsi).

Per gestire in maniera ottimale i flussi di tutti coloro che decideranno di sottoporsi allo screening, il Comune dell'Aquila ha emesso un avviso per reclutare personale sanitario e volontari. I termini per fare domanda scadono domani, lunedì 30 novembre, alle 18.

In particolare, il personale sanitario dovrà avere una formazione tale da essere in grado di effettuare tamponi nasofaringei a risposta rapida sui cittadini, mentre i volontari che offriranno la loro disponibilità saranno chiamati a supportare le attività programmate ed effettuate dal personale dell’ente, delle società partecipate dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila e delle associazioni già coinvolte nella rete municipale del Centro operativo comunale (Coc).

L’avviso, contenente tutte le informazioni per presentare la domanda e i riferimenti della posta elettronica e del numero verde attivato per l’emergenza, nonché la modulistica, sono pubblicati sul sito internet del Comune, nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione, a questo indirizzo

https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1962&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1