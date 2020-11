Incendio all'Aquila: a fuoco baracca tra i palazzi a San Sisto

Incendio in via Quinzi

Incendio all'Aquila nella tarda mattinata di oggi.

In via Antonio Quinzi, nel quartiere di San Sisto, è andata a fuoco una baracca dove lo scultore Valter Di Carlo teneva gli attrezzi del suo lavoro e che utilizzava come spazio per scolpire.

Sul posto ci sono i Vigili del fuoco con due autobotti che stanno domando l'incendio.

Non ci sono persone ferite.

Ignote, al momento, le cause del rogo: l'incendio potrebbe essere stato generato da una stufa all'interno della baracca o da un cortocircuito.

La baracca sorgeva nel mezzo di un appezzamento di terra tra i palazzi che, tuttavia, sono abbastanza distanti dal luogo dell'incendio e non hanno riportato danni.