L'Aquila: il Lions Club dona alle scuole dei tablet per la didattica a distanza

Il Lions Club dell’Aquila ha consegnato ad alcune scuole della città – gli istituti Cotugno, Da Vinci-Colecchi e D’Aosta – dei tablet che saranno dati in comodato d’uso agli studenti per consentire loro di seguire le lezioni a distanza.

Le scuole sono state scelte in base dalle necessità segnalate dai presidi.

“Nello spirito di servizio alla collettività che caratterizza il Lionismo in tutto il mondo, abbiamo voluto intervenire sul sistema scolastico attualmente in difficoltà a causa della sospensione delle lezioni in presenza. Non tutte le famiglie dispongono degli strumenti necessari per la didattica a distanza, quindi abbiamo pensato di donare alcuni tablet di nuova generazione agli Istituti Superiori” afferma il presidente del Lions Club L'Aquila Carlo Cobianchi (nella foto insieme alla presidente del Cotugno Serenella Ottaviano).