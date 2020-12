Abruzzo, presentata in Commissione Ambiente la legge contro lo spopolamento delle aree interne

Il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha partecipato questa mattina ai lavori della Commissione "Ambiente e Territorio" per presentare il progetto di legge, di cui è primo firmatario,“Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna”.

La proposta di legge regionale, che vede come primi firmatari i capigruppo di maggioranza, interviene su due fronti: da una parte punta a favorire la natalità delle famiglie già residenti nei comuni montani e, dall'altra, intende incentivare altri nuclei a trasferirsi in maniera stabile nei borghi di montagna.

E’ previsto un assegno di natalità corrisposto per 12 mensilità fino a un massimo di 2.500,00 euro annui in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita, o dell’ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino a tre anni di età.

Inoltre “per un triennio” si legge nel testo della proposta di legge “è riconosciuto un contributo economico, pari a 2.500,00 euro annui in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall’accoglimento della domanda, si impegnano a trasferire la propria residenza in un piccolo comune montano e a mantenerla per almeno tre anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.”

Nell'illustrare il provvedimento, Marsilio ha auspicato che il testo trovi consenso anche al di fuori dei banchi della maggioranza. "L'Abruzzo ha un dato riguardo allo spopolamento drammatico - ha detto il presidente - inoltre negli ultimi anni e mesi il fenomeno si è aggravato, con valori doppi rispetto al dato nazionale”.

“Grave anche il problema delle nascite - ha segnalato il Governatore - per questo interverremo anche su questo settore. Finora abbiamo una dotazione finanziaria certa pari ad un milione e mezzo di euro, ma se la norma avrà successo, siamo pronti a trovare altre risorse in bilancio".

Nella prossima settimana, a partire da giovedì 10 dicembre, il Presidente della Commissione Manuele Marcovecchio, ha intenzione di calendarizzare le audizioni, a partire dall'ascolto di Anci e sindaci piccoli comuni.