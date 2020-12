L’Aquila: festa di compleanno in casa, scattano le sanzioni

La squadra Volante della polizia dell’Aquila è intervenuta in un appartamento dove era in corso una festa di compleanno a cui stavano partecipando una decina di persone, tutte quante di passaporto extra Ue e qualcuna proveniente anche da fuori comune.

All’arrivo degli agenti, alcuni invitati hanno tentato invano di nascondersi (“anche dentro gli armadi” racconta la questura). I partecipanti sono stati tutti sanzionati per aver violato le disposizioni anti Covid.

Sempre in materia di controlli, a novembre, in provincia dell’Aquila, la polizia, su un totale di 3582 veicoli controllati, ha multato 50 persone per violazione della normativa anti Covid e altre 623 per violazione del codice della strada.

La Questura ha emanato anche 9 decreti di espulsione nei confronti di altrettanti soggetti stranieri non in regola con i permessi di soggiorno: 7 di loro hanno ricevuto l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni mentre mentre due cittadini albanesi considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica sono stati accompagnamenti alla frontiera.