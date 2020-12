L’Usra vince il premio dedicato alla comunicazione digitale di PA Social

L’Usra - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila - vince il premio speciale “gestione emergenze” nell’ambito del premio Smartphone d’Oro, primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche ideato e curato dall’Associazione PA Social.

Hanno ritirato “virtualmente” il premio il geom. Riccardo Tomei (ideatore del video) e l’arch. Andrea Calzetta.

In seguito all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 19 e nell’ottica di voler assicurare la prosecuzione delle attività, garantendo la sicurezza del personale e dei cittadini/utenti coinvolti, l’Usra –Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila - ha posto in essere una serie di iniziative tempestive e mirate, ponendosi l’obiettivo di rendere quanto più flessibile ed efficiente la struttura organizzativa, nel complesso quadro emergenziale all’interno del quale operare. Oltre ai consueti canali social infatti, l’Usra ha reso disponibile strumenti dedicati ed un patrimonio enorme di informazioni su quanto fatto per la ricostruzione, nel pieno rispetto delle linee guida Agid e delle indicazioni provenienti dal Team per la Trasformazione Digitale.

PA Social è la prima associazione italiana fondata da giornalisti, docenti ed esperti di comunicazione e si occupa della divulgazione, formazione, pubblicazione e ricerca; la prima rete a livello mondiale nel suo genere, dedicata alla comunicazione ed informazione digitale, svolta attraverso web, social network, chat, ed intelligenza artificiale. Ha come attori numerosi professionisti, giornalisti, comunicatori, amministratori, manager, enti e aziende pubbliche, associazioni, imprese, cittadini.

Lo Smartphone d’Oro nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale.

Questi gli elementi essenziali del progetto vincitore dell’Usra:

- un nuovo portale web raggiungibile dal sito internet www.usra.it, con una veste grafica più chiara ed intuitiva;

- l’attivazione di una piattaforma online per la trasmissione dei progetti e dei documenti senza doversi recare fisicamente in ufficio;

- un migliorato sistema informativo geografico Web-Gis di mappatura di oltre 30.000 interventi;

- un nuovo sistema di tracciabilità delle macerie, il quale consente di controllare in tempo reale la rimozione e lo stato delle macerie prodotte in seguito al terremoto del 6 aprile 2009, oggi un modello di riferimento italiano degli addetti ai lavori per la sua validità antifrode e di tutela ambientale;

- un nuovo sistema di produzione di informazioni di avanzamento fisico e finanziario, anche in Open Data, di massima trasparenza con il dettaglio di ciascun euro speso per ogni intervento, unico in Italia per dimensione e livello di approfondimento, basato sulla filosofia del “follow the money” (segui il denaro);

Grande soddisfazione è stata espressa dall’ing. Salvo Provenzano Titolare dell’Usra per il lavoro svolto e il riconoscimento ottenuto.

“Sono orgoglioso e fiero di lavorare con persone che hanno competenze straordinarie perché è bene ricordare che questo video è stato ideato e realizzato dal personale dell’Ufficio. Voglio condividere il premio con tutti i colleghi dell’Ufficio Speciale dell’Aquila e con la città intera. Quello dell’Usra si conferma, in tema digitale e non solo, un modello di eccellenza di intervento sperimentato e replicabile in caso di disastri prodotti da calamità naturali ed ora si sta lavorando per lasciare al Paese di concerto con la Struttura del Commissario Legnini e con il Dipartimento Casa Italia dell’ing. Curcio, oltre che una città ricostruita, anche gli strumenti già pronti per intervenire di nuovo ed in forma più celere in caso di necessità.”

Le congratulazioni del sindaco Biondi

"Intendo formulare le migliori congratulazioni all'Ufficio speciale per la ricostruzione, al titolare Salvo Provenzano, ai tecnici e funzionari che hanno contribuito al conseguimento dello Smartphone d'oro. Un riconoscimento di prestigio per un organismo che ha un ruolo importante nei processi di rinascita, non solo materiale, della nostra città e che ha acquisito un bagaglio di competenze e conoscenze divenute ormai patrimonio di questa terra e un esempio per l'intero Paese" lo dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, commentando il premio assegnato all'Usra con cui ogni anno vengono segnalate le migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale.