Abruzzo, Marsilio: zona rossa prorogata almeno fino a sabato

In attesa che la Cabina di Regia produca il report settimanale, previsto per venerdì sera, sulla base del quale il Ministro Roberto Speranza adotterà le nuove ordinanze, tutte le Regioni resteranno fino a sabato nell’attuale fascia di rischio.

Dunque, almeno fino a sabato l'Abruzzo sarà in zona rossa.

Sulla particolare situazione della nostra regione che, stando alle norme, dovrebbe permanere nell'area a maggiore rischio fino al 10 dicembre, continua l’interlocuzione istituzionale. "Se da un lato il Ministero è tenuto ad applicare all’Abruzzo le stesse procedure e tempistiche previste per tutti, dall’altro vi è piena disponibilità a valutare in tale contesto quanto fatto dalla regione in autonomia, anticipando i tempi dei provvedimenti e le relative decorrenze", spiega il governatore Marco Marsilio.

"Attenderemo l’esito del report settimanale, fiduciosi che registrerà un’ulteriore tendenza al miglioramento e valori compatibili con la zona arancione (come già avviene da venerdì scorso), e continueremo a monitorare insieme al Ministero i dati nell’intero fine-settimana. Se i dati daranno indicazioni confortanti, non dubito che anche l’Abruzzo entrerà in zona arancione nella prima parte della settimana, in tempo per l’apertura del periodo natalizio (che parte con la festività dell’Immacolata)".