L'Aquila: guarita dal Covid dopo 3 settimane di ricovero, ringrazia i medici e il personale del S. Salvatore

Ho avuto il Covid in una forma severa e sono stata ricoverata 3 settimane presso l’Ospedale San Salvatore.

Voglio ringraziare pubblicamente tutto il personale dei reparti Pneumologia diretto dal dott.Paolo Carducci, Medicina Covid 1 diretto dal prof. Davide Grassi e Medicina Covid 2 diretto dalla dott.ssa Mariapia Iovenitti per la professionalità, l’abnegazione e l’umanità.

A loro, medici, infermieri e operatori sanitari tutti che operano in prima linea in questa battaglia, in condizioni difficilissime, va il mio grazie come persona e come cittadina.