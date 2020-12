'L'Aquila per la vita' e il Comitato feste di Acciano donano dpi a Pneumologia

Nei giorni scorsi, sono stati consegnati al dott. Paolo Carducci, primario del reparto di pneumologia dell’ospedale dell’Aquila, dispositivi di protezione individuale e un sanificatore di ambienti per un valore di tremila euro.

Al reparto sono state recapitate 500 mascherine ffp3, 30 paia di occhiali antiappannanti e un depuratore di aria per ambienti.

Alla sobria cerimonia hanno preso parte il primario Paolo Carducci, presidente e vice presidente della Onlus L’Aquila per la Vita, Giorgio Paravano e Paolo Aloisi e la presidentessa del comitato feste di Acciano, Piera Marigliani che ha voluto sostenere l'iniziativa con 1.500 euro.

Determinante per reperire il materiale è stato il lavoro della Dako srl che in tempi brevissimi è riuscita a consegnare nn il tutto.

L’Aquila per la vita ancora una volta (dopo la donazione di un ecografo polmonare e mascherine ffp2 al reparto di malattie infettive e tute di protezione al reparto di rianimazione) raccoglie le istanze degli operatori sanitari del nostro ospedale facendole proprie. “Una situazione che però – afferma Paravano – non può essere tollerata a lungo. Ci chiediamo se sia normale che un ente privato si debba far carico di rifornire l’ospedale regionale di dispositivi di prima necessità che garantiscono per quanto possibile l'incolumità di chi è impegnato in prima linea contro il covid 19. D'altra parte - prosegue Paravano - è evidente come soprattutto all'Aquila e nella Marsica il sistema sanitario sia andato in tilt e a volte a farla da padrone sono ancora i soliti burocrati. Ma noi abbiamo pazienza (certo non infinita) ma soprattutto buona memoria".

Un messaggio piuttosto chiaro.

E' incredibile che i reparti del San Salvatore non siano dotati dei dispositivi necessari ad affrontare la seconda ondata pandemica e chissà che il manager della Asl Roberto Testa non decida di rivolgere all'autorità giudiziaria anche per questo.

La Onlus aquilana ha offerto alla direzione sanitaria della Asl1 anche due unità mediche per rafforzare (ovviamente a proprie spese) l'attività di monitoraggio dei malati covid isolati in casa.