Coronavirus, i dati nazionali del 4 dicembre: 24.099 casi su 212 mila tamponi e 814 morti

Sono 24.099 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri (23.225), con 212.741 tamponi (ieri 226.729).

I decessi sono 814, in calo rispetto ai 993 di ieri. Peggiora lievemente la percentuale dei riscontri positivi rispetto al totale dei tamponi: oggi 11,3%, ieri 10,2.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono oggi 3.567, 30 in meno di ieri, con 201 ingressi del giorno nei reparti dove sono curati i pazienti più gravi (ieri 217). I ricoverati con sintomi sono 31.200, 572 in meno rispetto a ieri, mentre 722.935 persone sono attualmente in isolamento domiciliare (ieri 724.613). Il totale degli attualmente positivi è di 757.702, 2.280 meno di ieri.