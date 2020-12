Coronavirus Abruzzo, i dati del 5 dicembre: 376 casi su 5mila tamponi

Sono 376 i positivi al covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 1 e 99 anni; di questi, 100 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 70 in provincia di Chieti, 64 in provincia di Pescara, 147 in provincia di Teramo.

I tamponi processati sono stati 5161 tamponi.

Le persone decedute sono 14, ma 9 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

I guariti sono 11764 (+907 rispetto a ieri), 17247 gli attualmente positivi di cui 748 ricoverati (73 in terapia intensiva).