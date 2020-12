Screening, all'Aquila quarto giorno di test: in totale eseguiti 21.671 tamponi, 52 i positivi. Postazioni aperte anche lunedì 7 dicembre. In provincia 282 positivi su 74406 test

E' giunto al quarto giorno consecutivo, all'Aquila, il progetto di screening della popolazione, che, come stabilito dal sindaco Pierluigi Biondi attraverso un'ordinanza, andrà avanti anche nella giornata di domani, 7 dicembre.

Da stamani e fino alle 17 di oggi sono stati effettuati 4794 tamponi, a fronte dei quali sono stati trovati 12 positivi (lo 0,25%). Due i casi dubbi.

In totale i test eseguiti sono 21.671 e i positivi 52 (lo 0,23%). I casi dubbi sono 14.

Si ricorda che le postazioni saranno aperte anche domani, a partire dalle ore 8, e che bisogna presentarsi dotati di mascherina FFP2 (il personale presente comunque la metterà a disposizione, in caso gli utenti non l’abbiano), di documento di identità valido, di tessera sanitaria e del modulo di consenso informato che può essere compilato on line da questo indirizzo https://bde.comune.laquila.it/screening/modulo o scaricato dai siti vincilvirus.it e comune.laquila.it, nonché reperibile nelle tabaccherie che si sono rese disponibili, nelle farmacie del territorio, al terminal di Collemaggio e all'info point della Fontana Luminosa.

Entro la serata saranno rese note le postazioni attive anche per il 7 dicembre.

I dati della Provincia

Nel resto della provincia dell'Aquila oggi sono stati effettuati 8190 tamponi, 38 dei quali sono risultati positivi. Complessivamente, dall’inizio dello screening, i tamponi effettuati nell'intera provincia sono 74.406 di cui 282 risultati positivi.