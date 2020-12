Il 9 dicembre ci sarà uno sciopero generale dei dipendenti pubblici

Mercoledì 9 dicembre ci sarà uno sciopero generale dei dipendenti della pubblica amministrazione indetto dai sindacati di categoria Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa.

In una nota congiunta,i sindacati hanno spiegato così le motivazioni dello sciopero: "Preso atto dell’esito del confronto tra governo e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, in mancanza delle necessarie risorse per lavorare in sicurezza, per avviare una vasta programmazione occupazionale e di stabilizzazione del precariato e per il finanziamento dei rinnovi CCNL Sanità Pubblica, Funzioni Locali e Funzioni Centrali, le categorie Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa proclamano lo sciopero nazionale di comparto per il giorno 09/12/2020 per l’intera giornata o turno di lavoro, con la garanzia dei servizi minimi essenziali previsti".

In Abruzzo sono previsti presidi davanti le sedi delle prefetture nei 4 capoluoghi di provincia.

Prima della proclamazione dello sciopero, la ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, aveva detto di essere Wabbastanza attonita di fronte al fatto che i sindacati lamentino una carenza di risorse e siano pronti addirittura a dichiarare lo sciopero. Ma questo perché io ho molto rispetto dello strumento dello sciopero per cui credo che forse vada vantato come diritto di fronte a delle necessità, di un grido di una categoria, di fronte a una situazione che sia complicata e straziante di fronte a un palazzo e a una governo sordo".

La nota della Flc Cgil dell'Aquila

"Le ragioni che hanno portato la FP CGIL alla proclamazione dello sciopero sono assolutamente condivisibili e la soluzione della piattaforma rivendicata dalla Funzione Pubblica è di primaria importanza per il futuro del nostro Paese" afferma il segretario provinciale della Flc Cgil L'Aquila Miriam Del Biondo "Le assunzioni, la sicurezza, la Lotta al precariato ed il rinnovo del contratto nazionale non sono questioni corporative, come qualcuno in questi giorni vorrebbe far credere, ma riguardano la tenuta del Paese in termini di servizi alla cittadinanza e di organizzazione dell’intera macchina statale".

"La pandemia ha dimostrato quanto un’amministrazione statale forte e ben organizzata sia fondamentale. Così come ha mostrato che le debolezze del sistema statale minacciano la stessa esistenza di ogni cittadino e cittadina. Le fragilità del sistema statale non sono endemiche: sono la conseguenza di politiche di tagli alle risorse, di mancate assunzioni, di precariato, di dissennate privatizzazioni, in generale di una mancata visone sistemica del lavoro come realizzazione dell’individuo e dello Stato".

"Nonostante tutto ciò i lavoratori e le lavoratrici della funzione pubblica, come quelli e quelle della Conoscenza e della Sanità hanno continuato a svolgere il proprio compito e mantenere la tenuta del nostro Paese, pur tra mille difficoltà e, troppo spesso, in totale assenza di sicurezza. Tutti i servizi alla cittadinanza sono a carico della pubblica amministrazione che ne garantisce l’erogazione e ne permette la fruizione. Una pubblica amministrazione che è da troppo tempo bersaglio di politiche populistiche e di attacchi da parte di chi, nella piena applicazione di logiche capitalistiche, tende a dividere i lavoratori e le lavoratrici generando un malcontento facilmente cavalcabile in termini elettorali".

"La FLC CGIL della provincia dell’Aquila nel sostenere lo sciopero del 9 dicembre 2020 indetto dalla FP CGIL, fa appello affinché si torni a pensare al lavoro pubblico come essenziale ed unito. Il tentativo di dividere i lavoratori e le lavoratrici a cui si assiste in queste settimane, tende alla parcellizzazione e alla frantumazione dell’unità del lavoro. Non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Si tratta di una logica lontana dalla confederalità a cui la FLC CGIL lavora, insieme a tutti e tutte le lavoratrici, al fine del ritorno alla garanzia del lavoro come fondamento della nostra Repubblica sancito dalla Costituzione".