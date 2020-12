L'Aquila: apre il centro Informagiovani del Comune

Apre i battenti il Centro InformaGiovani del Comune dell’Aquila, che da oggi è operativo.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche giovanili, Maria Luisa Ianni.

L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra il Comune e la Casa del Volontariato Provinciale, i quali hanno sottoscritto una convezione per l’istituzione di un supporto rivolto alla popolazione giovanile dai 14 ai 35 anni. “Nello specifico – ha spiegato l’assessore Ianni – si tratta di un servizio gratuito che offrirà accoglienza, informazione e tutoraggio, ricerca di informazioni e documentazione su molti ambiti di interesse giovanile, offrendo inoltre orientamento al lavoro, alla formazione, alla mobilità europea, al tempo libero e alla salute. L'offerta sarà gestita da operatori con significativa esperienza di consulenza ed assistenza tecnica e relazionale nella presa in carico delle richieste dell'utenza. Le attività erano pronte ad iniziare fin dai primi giorni del mese, ma abbiamo ritenuto utile aspettare la conclusione dei test del progetto screening della popolazione, che ha visto il Comune fattivamente impegnato in prima linea con tutte le forze a sua disposizione”.

Le attività di InformaGiovani, in questa prima fase, saranno interamente svolte online, attraverso una richiesta di appuntamento sulla piattaforma “zoom”, in ottemperanza alle misure di sicurezza relative all’emergenza sanitaria. “Un percorso necessario, alla luce di un’epidemia che ci costringe al distanziamento sociale – ha affermato l’assessore Ianni – ma che non ci impedisce di erogare servizi sempre migliori nei confronti dei cittadini, in questi casi quelli della fascia più giovane. In seguito il progetto prevederà la realizzazione di uno sportello fisso presso la sede della Casa del volontariato in via Saragat all’Aquila, e uno sportello itinerante nelle frazioni di Arischia, Camarda, Paganica, Preturo e Sassa”

“Con la collaborazione delle Consulte giovanili – ha proseguito Ianni – si procederà, inoltre, alla raccolta dei bisogni e delle sollecitazioni del territorio al fine di conoscere e pianificare strategie adeguate al miglioramento della vita sociale dei giovani aquilani”

Il servizio sarà attivo il lunedì e mercoledì dalle ore 16 alle 18 e il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11 alle 13.

Oltre a ciò, si svolgeranno altre attività tra cui l’organizzazione di webinar sulla promozione di bandi e progetti, dando vita a laboratori di impresa per stimolare i ragazzi alla partecipazione. Inoltre dal 14 al 18 dicembre sarà avviato, in collaborazione con l’agenzia Randstad, un percorso di orientamento al mercato del lavoro rivolto a disoccupati e inoccupati.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero 320.0526159, scrivere un’e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , e seguire i canali social attivi sulle piattaforme Facebook, Instagram e Twitter o il sito internet www.informagiovaniaq.it, in fase di ultimazione.