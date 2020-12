Rifiuti speciali screening: "Rimuoverli spettava a Asl e Pc regionale"

Ieri NewsTown aveva segnalato come in prossimità di una delle postazioni allestite per la campagna di screening di massa sulla popolazione fossero stati abbandonati rifiuti speciali derivati dai materiali usati per eseguire i test.

Analoghe segnalazioni sono giunte anche al sindaco Biondi da altri cittadini, relativamente ad alcuni plessi scolastici.

"Si tratta di una competenza che esula da quelle attribuite al Comune dell'Aquila" spiega Biondi "ma in capo alla società specializzata cui la Asl, ci è stato comunicato formalmente e ribadito in più di un’occasione ufficiale, avrebbe dovuto estendere il contratto con oneri a carico dell’Agenzia regionale di protezione civile. Il Comune, che ha sollecitato più volte lo svolgimento del servizio - in ultimo attraverso una diffida formale partita nella giornata di ieri - si è invece occupato della sanificazione dei locali, trattandosi di una prerogativa in capo all'ente comunale. Il personale del Comune, infine, ha provveduto a effettuare sopralluoghi in tutte le sedi della campagna di screening per sincerarsi che fosse stato ripristinato perfettamente lo stato dei luoghi"