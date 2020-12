Abruzzo, le scuole medie riaprono domani ma non a Teramo

Con l'ordinanza 106 firmata domenica sera dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, l'Abruzzo è tornato, di fatto, in zona arancione e, dunque, da domani potranno riaprire le scuole medie, o meglio le classi seconda e terza media che erano state chiuse al momento dell'inserimento della nostra regione in zona rossa.

Sebbene il Governo abbia diffidato formalmente l'esecutivo regionale, infatti, il provvedimento del governatore non è stato impugnato e, così, gli studenti e le studentesse potranno tornare in aulta.

Tuttavia il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, "sentite le istituzioni scolastiche e a seguito della valutazione dello stato dell’epidemia, ha deciso di tenere ancora sospese le attività didattiche in presenza per le classi di seconda e terza media, e quindi di rimanere in Dad, fino a nuova disposizione o chiarimento in merito alla situazione epidemiologica e di classificazione dell’Abruzzo".

Una decisione condivisa dall’assessore comunale alla cultura e alla pubblica istruzione Andrea Core: "Siamo intervenuti per tutelare oltre mille ragazzi ed evitare che la scuola diventi luogo di scontro tra chi dice che siamo in zona rossa e chi dice in zona arancione. Non potevamo tollerarlo".

Scuole medie aperte, invece, a Pescara, Chieti e L'Aquila: nella città capoluogo, l'unico istituto comprensivo che ha deciso di tenere chiuse le classi di seconda e terza media è il 'G. Rodari', dove le lezioni riprenderanno in presenza il 10 dicembre.