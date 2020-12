Coronavirus, i dati nazionali del 9 dicembre: 12.756 contagi e 499 morti

Sono 12.756 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 499 morti che portano il totale a 61.739 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Sono stati eseguiti 118.475 tamponi. Il tasso di positività si aggira attorno al 10,8%.



Sono 39.266 i dimessi/guariti (997.895 dall'inizio dell'epidemia). Scende ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 3.320, 25 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi scende a 29.653 unità.