FabLab dona visiere anti-contagio e dispositivi salva-orecchie alla Asl dell’Aquila

Il FablabAQ ha donato alla Asl dell'Aquila visiere anti-contagio e dispositivi "salva-orecchie", realizzati a mano con l'ausilio della stampa 3D con lo scopo di aiutare il personale sanitario nella lotta contro il virus.

"La nostra associazione" si legge in una nota "fa parte della rete di maker e Fablab che da anni sensibilizza le nuove generazioni al pensiero computazionale, all'artigianato digitale e ad un approccio innovativo alla prototipazione attraverso stampanti 3D, frese CNC e macchine ad intaglio laser. Lanciamo un appello a tutti gli abruzzesi: chiunque stia combattendo in prima linea contro questo nemico comune e abbia bisogno di dispositivi di protezione facciale e "salva-orecchie", non esiti a contattarci. Siamo disponibili e pronti ad aiutare come meglio possiamo la nostra città e la nostra regione. I dispositivi sono stati prodotti all'interno del nostro laboratorio d'artigianato rispettando le più recenti norme anti-contagio. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli infermieri e i medici che in questo periodo combattono in prima linea contro il virus".

Contatti

Presidente: +39 3927629526 (Fabrizio D'Eramo)

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots.