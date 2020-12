Abruzzo in zona arancione, Governo impugna ordinanza Marsilio al Tar dell'Aquila. "Rischi per la salute". Il costituzionalista Di Salvatore: "Ricorso condivisibile"

Ieri il Governo ha stata depositato l'impugnativa contro l'ordinanza con cui, lo scorso 6 dicembre, Marco Marsilio ha fatto rientrare l'Abruzzo in fascia arancione.

Il ricorso è stato presentato tramite l'avvocatura distrettuale dello Stato al Tar dell'Aquila ed è stato notificato e depositato con la richiesta di decreto presidenziale "inaudita altera parte", cioè senza ascoltare la regione Abruzzo.

Nel ricorso si chiede l'annullamento dell'ordinanza di Marsilio. Il documento è nelle mani del presidente del Tar, Umberto Realfonzo, che potrebbe decidere con un "decreto di inaudita altera parte", senza andare in Camera di consiglio quindi senza fissare la udienza, di concedere o meno la sospensiva.

Il pronunciamento è atteso nelle prossime ore.

In uno dei passaggi del ricorso si legge: "Le misure ampliative introdotte dalla Regione Abruzzo anticipando gli effetti o gli eventuali e, al momento non ancora adottati, provvedimenti di riclassificazione della Regione da zona rossa a zona arancione rischiano nell'attuale, delicato, contesto di portare ad un 'improvvisa impennata della curva dei contagi e gravissime e incalcolabili conseguenze nella salute delle persone e per la tenuta dei sistemi sanitari regionali". "Posto che il 27 novembre la cabina di regia ha accertato per la prima volta la riduzione dello scenario epidemico condizione poi confermata dal monitoraggio del 4 dicembre, il periodo di 14 giorni era destinato a perfezionarsi non prima dell'11 dicembre".

Nella diffida inviata alla Regione dal Ministro delle Regioni Francesco Boccia, lo scorso 6 dicembre, data in cui il governatore abruzzese ha firmato la ordinanza, si parlava di ritorno della Regione in zona arancione non prima del 9 dicembre.

Di Salvatore: "Ricorso condivisibile"

Secondo Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale all'Università di Teramo, il ricorso del Governo è condivisibile.

Scrive Di Salvatore:

1) "Le norme che lo Stato si dà si rispettano sempre. Se si ritiene che esse siano irragionevoli, si interviene politicamente per farle cambiare; se si ritiene che esse siano illegittime, si interviene perché possa occuparsene un giudice. Avallare il comportamento della Regione Abruzzo è creare un precedente, e cioè far passare l’idea che ciascuna Regione possa fare ciò che vuole".

2) "Il motivo per cui il potere è attribuito in capo al Ministro della salute secondo il procedimento disciplinato dalla legge è semplice. Non è sufficiente dire “i dati dell’Abruzzo sono questi e quindi adotto una ordinanza e porto la mia Regione in zona arancione”: i dati hanno bisogno di essere interpretati scientificamente; per questo esistono il comitato tecnico scientifico e la cabina di regia. E l’ordinanza del ministro segue (e non precede) la proposta della cabina di regia".

3) "La differenza che passa tra l’ordinanza del Ministro e quella del Presidente di Regione è di sostanza: il Ministro, intervenendo, non si sottrae alla responsabilità politica che può essere fatta valere dinanzi al Parlamento. Il Presidente di Regione, sostituendosi al Ministro nell’esercizio di un potere che non è suo, dinanzi a chi dovrebbe essere responsabile?".