L'Aquila: positivi al test rapido ma negativi al tampone molecolare

Si è chiuso ufficialmente ieri in provincia dell'Aquila lo screening di massa fatto con i test antigenici rapidi. Secondo la Asl, ci sarebbero almeno due casi accertati di “falsi positivi”.

Si tratta di due cittadini che, dopo essere stati informati dalla stessa Asl dell’esito positivo del test antigenico rapido, ed essere stati posti in isolamento preventivo, sono risultati negativi al tampone molecolare.

A differenza di quanto accaduto in Alto Adige, lo screening eseguito in Provincia dell’Aquila prevedeva l’obbligatorietà del test molecolare in caso di esito positivo del test rapido, considerato meno affidabile nella diagnosi del Covid.

Da quanto si apprende, le operazioni di accertamento delle positività registrate durante lo screening stanno procedendo senza particolari problemi: dalla positività al test rapido al risultato del tampone molecolare per il momento trascorrono circa quattro giorni.

Non si sa, invece, se si sta provvedendo alla raccolta dei risultati dei test molecolari, né se e quando queste informazioni saranno comunicate alla cittadinanza: conoscere il numero di reali positivi individuati sarebbe fondamentale per capire la reale efficacia della campagna di screening che si è appena conclusa.